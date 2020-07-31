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НОВОСТИ

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

07:37 30.07.2020 Источник: Интерфакс

Субвенция для льготников Хабаровского края в размере 798,5 млн рублей поступит в регион из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Хабаровский край получит федеральные субвенции на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, для жителей Хабаровского края на эти цели предусмотрено 798,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Субвенция предназначена для компенсации услуг ЖКХ для федеральных льготников. В их числе: ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

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комментарии(2)

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Светлана 09:38 30.07.2020

Москва откупилась от Хабаровска? Вот зачем нужны все эти протесты.

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Светлана 09:40 30.07.2020

Что же будет, когда народ кинется получать в банках свои кровные и их там не обнаружит? Москва компенсирует вклады 1991 года? swetlana_sofia_avrora/sboi-v-rabote-socsetei-messendjerov-vzlomy-akkauntov-i-lichnyh-kabinetov-internetbankinga-vesti-s-polei-kibervoiny-ujasaiut-5c557961a68c1000ad5eb4d4

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