Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

07:37 Источник: Интерфакс

Субвенция для льготников Хабаровского края в размере 798,5 млн рублей поступит в регион из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Хабаровский край получит федеральные субвенции на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, для жителей Хабаровского края на эти цели предусмотрено 798,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Субвенция предназначена для компенсации услуг ЖКХ для федеральных льготников. В их числе: ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.