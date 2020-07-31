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НОВОСТИ

Власти Афганистана освободили еще 500 заключенных талибов

14:12 31.07.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить еще 500 заключенных талибов (организация запрещена в России) после объявления движением трехдневного перемирия, сообщил телеканал Tolo News.

Президент отметил, что эти заключенные не входят в список, который талибы представили правительству.

Гани также призвал исламистов как можно скорее начать мирные переговоры.

Согласно соглашению между США и «Талибаном», межафганские мирные переговоры должны начаться после обмена пленными между властями и радикальным движением.  Газета.Ru

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