Без справки об отсутствии коронавируса иностранцев в России теперь не пустят
18:44 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранцы и лица без гражданства, которые собираются полететь в Россию, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус уже при посадке в самолет. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации, и при пересечении государственной границы Российской Федерации [необходимо] обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.
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