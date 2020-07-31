Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
20:10 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.
"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении.
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