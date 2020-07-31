Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
21:00 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человечество будет на протяжении десятилетий ощущать последствия пандемии COVID-19. Об этом заявил в пятницу в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Открывая совещание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, он отметил: "Эта пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, и ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий". Коснувшись перспектив создания вакцины, гендиректор сказал, что хотя ее разработка осуществляется с "рекордной скоростью, нужно научиться жить с этим вирусом и нужно бороться с ним при помощи тех инструментов, которые имеются".
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