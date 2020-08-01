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НОВОСТИ

Граница между РФ и Абхазией, закрытая из-за пандемии, вновь открыта

17:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс- секретарь президента Марианна Квициния.

"Границу [с РФ] могут пересекать беспрепятственно и пешеходы, и транспорт", - сказала она.

Премьер-министр республики Александр Анкваб уточнил, что открытие российско-абхазской границы произошло синхронно со стороны властей республики после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ. "Сейчас на границе нет ажиотажа, но уже появилось немало желающих ее пересечь. Никаких справок об отрицательном результате на коронавирус не требуется", - сказал он в ходе пресс- конференции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией.

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