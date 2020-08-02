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Лукашенко считает, что задержанные россиянине первые из группы для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации

20:30 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, запланированных для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации. Об этом Лукашенко заявил в субботу на встрече с председателем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю, я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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