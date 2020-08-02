В субботу 2 августа в Москве будет прохладно и дождливо
09:40 02.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 21 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер северный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
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