В субботу 2 августа в Москве будет прохладно и дождливо

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 21 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.