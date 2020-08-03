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Базы МВД России с данными водителей не взламывались, в ведомстве ищут источник утечки

13:05 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взлома информационных систем МВД РФ, из-за чего могла произойти утечка данных водителей, не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливается источник утечки данных.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив эту информацию в 1,5 тыс. долларов. В ней, по данным издания, содержатся VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.

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