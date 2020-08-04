РФ не допустит, чтобы все институты ОБСЕ возглавляли лишь представители Запада - Лукашевич

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не допустит возвращения ситуации, когда все исполнительные должности в ОБСЕ находятся в руках представителей Запада. Об этом заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы со стороны СНГ будем активно добиваться справедливого географического распределения этих постов, о чем, напомню, в 2017 году на неформальном заседании министров в Мауэрбахе при австрийском председательстве министр иностранных дел России Сергей Лавров совершенно четко дал понять, что такой ситуации, когда во главе всех институтов ОБСЕ стоят представители Запада, такой ситуации Россия больше не допустит", - сказал он.