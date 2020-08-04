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Сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе прокомментировали в Росгвардии

18:40 04.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе. По информации Mash, в конфликте участвовали граждане Узбекистана и Таджикистана. Они пытались уехать на родину, однако границы Казахстана закрыты из-за COVID-19.

В пресс-службе Росгвардии сообщили радиостанции «Говорит Москва», что инцидент произошёл вчера. Сотрудники ведомства не были задействованы в ходе потасовки.

«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии».

Информации о пострадавших не поступало.

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