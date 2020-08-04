Сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе прокомментировали в Росгвардии
18:40 04.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе. По информации Mash, в конфликте участвовали граждане Узбекистана и Таджикистана. Они пытались уехать на родину, однако границы Казахстана закрыты из-за COVID-19.
В пресс-службе Росгвардии сообщили радиостанции «Говорит Москва», что инцидент произошёл вчера. Сотрудники ведомства не были задействованы в ходе потасовки.
«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии».
Информации о пострадавших не поступало.
НОВОСТИ
- 19:20 04.08.2020
- В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва
- 18:00 04.08.2020
- РФ не допустит, чтобы все институты ОБСЕ возглавляли лишь представители Запада - Лукашевич
- 17:32 04.08.2020
- Сербия приобрела у Китая передовую систему ПВО - СМИ
- 17:12 04.08.2020
- На Украине запускают процесс распродажи тюрем
- 17:00 04.08.2020
- Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан РФ - Захарова
- 16:32 04.08.2020
- Брат осужденного за шпионаж Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию
- 16:12 04.08.2020
- Силы ПНС приготовились к наступлению на армию Хафтара
- 16:00 04.08.2020
- СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков - адвокат
- 15:32 04.08.2020
- Лукашенко пытается использовать Россию как дойную корову - Затулин
- 15:12 04.08.2020
- Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье, один человек погиб, один пострадал - ГУ МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать