Посол КНР в США считает, что американцы одержимы идеей мирового господства

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы считают чрезвычайно важным сохранение США доминирующего положения в мире, Китай не намерен придерживаться такого подхода. Об этом заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"За последние десятилетия мы многому научились у Соединенных Штатов. Конечно, есть что-то, что мы пока у США не переняли, - отметил дипломат. - Думаю, одна из вещей, которую нам никогда не следует перенимать, - это одержимость мировым господством".

"Китай точно не намерен добиваться мирового господства. Но в этой стране люди говорят об этом так часто. Мне кажется, что есть одержимость этим", - подчеркнул Цуй Тянькай. "Я не считаю, что кто-то должен стремиться к этому", - добавил он.

Посол заверил, что Пекин не стремится к росту напряженности в отношениях с Вашингтоном и настроен на сотрудничество между странами.