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Бюджет РФ в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

14:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ в августе ожидает 92,5 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической. Об этом говорится в материалах Минфина, размещенных на официальном сайте министерства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе 2020 г. прогнозируется в размере 27,5 млрд руб., отмечается в материалах.

По данным Минфина, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 64,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа по 4 сентября 2020 г., соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,1 млрд руб.

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