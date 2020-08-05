В Сочи медведи загрызли 11-летнего ребенка

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Сочи медведи загрызли ребёнка. ЧП произошло в посёлке Дагомыс Лазаревского района.

По данным следствия, накануне 11-летний мальчик подошёл к вольеру, в котором находились 2 медведя. Клетку на Армавирской улице установила коммерческая фирма. Как уточнили в прокуратуре, один медведь, предположительно, затащил ребёнка в вольер. Выбраться мальчик не смог.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, мальчик подошёл к животным через незапертую калитку, медведи напали на него и растерзали. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть школьника. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

После трагедии на Армавирской улице мэр Сочи распорядился закрыть все мини-зоопарки в городе. Говорит Москва