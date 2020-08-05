Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса - источник

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета РУСАДА.

"Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса", - сказал собеседник агентства.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.