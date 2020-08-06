Госдеп счел Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды

10:32 Источник: Эхо Москвы

Госдепартамент США называет Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды. Американское внешнеполитическое ведомство подготовило специальный доклад, в котором рассказывается, как работает российская пропаганда и какие средства передачи информации она использует. В частности, это официальные правительственные коммуникации, международное вещание, финансируемое государством, социальные сети и дезинформация в киберпространстве. Посольство России в США называет доклад попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества. Эхо Москвы