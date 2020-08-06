0
0
74
НОВОСТИ

Вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит - Лукашенко

22:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, - сказал он в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Белоруссии, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина".

"Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей", - добавил Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 06.08.2020
Билл Гейтс выступил с прогнозом экологического кризиса
0
98
21:20 06.08.2020
Порядка 60% россиян не имеют финансовой возможности выехать на отдых - исследование
0
169
20:40 06.08.2020
В Бельгии приняли к сведению, что США хотят денег за перевод в страну своего контингента
0
208
20:00 06.08.2020
Лукашенко считает, что события 2014 года на Украине - государственный переворот
0
250
19:20 06.08.2020
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать
0
269
18:40 06.08.2020
Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
0
350
18:00 06.08.2020
Сенаторы США грозят порту в ФРГ "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 - СМИ
0
373
17:32 06.08.2020
На развитие дорожной сети в 14 регионах РФ будет направлено 6 млрд рублей
0
304
17:12 06.08.2020
Суд приговорил фигурантов дела "Нового величия" к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии
0
336
17:10 06.08.2020
Андрей Воробьев: Детские лагеря учат ребят общаться, дружить, достигать целей
0
307

Возврат к списку