Вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит - Лукашенко
22:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.
"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, - сказал он в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Белоруссии, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина".
"Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей", - добавил Лукашенко.
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