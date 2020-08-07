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НОВОСТИ

11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске

12:40 07.08.2020

В Красноярске 11 августа в 12.00 по местному времени пройдет пресс-конференция, посвященная старту открытого международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка им. Горького в Красноярске. Мероприятие состоится в пресс-центре газеты "Городские новости" (г. Красноярск, ул. Робеспьера, 7 (10-й этаж).

Конкурс проводится инвестором реконструкции компанией РУСАЛ при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска. Организатор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

Парк занимает особое место в инфраструктуре города и является важной составляющей стратегии ее развития. Задача конкурса - привлечь к преображению знакового для Красноярска места лучших мировых архитекторов.

В пресс-конференции примут участие мэр Красноярска Сергей Еремин, вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", руководитель Организационного комитета конкурса Сергей Георгиевский.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о целях и условиях стартующего международного конкурса, его отличительных особенностях, сроках и этапах конкурса. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в группе газеты "Городские новости" в социальной сети ВКонтакте.

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