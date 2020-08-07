11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске
12:40 07.08.2020
В Красноярске 11 августа в 12.00 по местному времени пройдет пресс-конференция, посвященная старту открытого международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка им. Горького в Красноярске. Мероприятие состоится в пресс-центре газеты "Городские новости" (г. Красноярск, ул. Робеспьера, 7 (10-й этаж).
Конкурс проводится инвестором реконструкции компанией РУСАЛ при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска. Организатор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".
Парк занимает особое место в инфраструктуре города и является важной составляющей стратегии ее развития. Задача конкурса - привлечь к преображению знакового для Красноярска места лучших мировых архитекторов.
В пресс-конференции примут участие мэр Красноярска Сергей Еремин, вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", руководитель Организационного комитета конкурса Сергей Георгиевский.
В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о целях и условиях стартующего международного конкурса, его отличительных особенностях, сроках и этапах конкурса. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в группе газеты "Городские новости" в социальной сети ВКонтакте.
Новости
- 13:05 07.08.2020
- Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
- 13:00 07.08.2020
- В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
- 12:50 07.08.2020
- Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии
- 12:32 07.08.2020
- Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага
- 12:20 07.08.2020
- Жириновский заявил, что если бы ему удалось родиться заново, то он прожил бы до старости в Саратове
- 12:20 07.08.2020
- Около 45% россиян ожидают улучшения ситуации с коронавирусом в ближайшем будущем - опрос
- 12:00 07.08.2020
- Каждый четвертый петербуржец переболел коронавирусом - исследование
- 11:32 07.08.2020
- Стрелков усомнился, что Украина могла выманить россиян в Белоруссию
- 11:20 07.08.2020
- Прокуратура требует конфисковать у Абызова 32 млрд рублей
- 11:05 07.08.2020
- Минздрав РФ предлагает исключить из автомобильной аптечки стерильные бинты и лейкопластыри
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать