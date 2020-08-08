В Самаре горят десять частных домов на площади 1,3 тыс. кв. метров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять частных домов горят в Самаре на площади 1,3 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Происходит горение 10 частных домов, общая площадь [пожара] - 1 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

Ранее было известно, что в Железнодорожном районе города горит жилой дом и надворные постройки на площади 500 кв. метров.