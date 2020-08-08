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От осложнений, связанных с коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

11:00 08.08.2020 Источник: Интерфакс

От осложнений, связанных с коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, сообщил в субботу утром в своём телеграм-канале заместитель управляющего делами патриархи епископ Савва.

Митрополиту Исидору было 79 лет. На протяжении десяти лет - с 1977 по 1987 год - возглавлял Архангельскую кафедру, после чего стал правящим архиереем Кубани, пробыв на этой кафедре 33 года. Также с 2008 года он был председателем Высшего общецерковного суда.

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