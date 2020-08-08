В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
17:00 08.08.2020 Источник: Интерфакс
Морские пехотинцы на Чукотке отрабатывают оборону побережья, задействована бронетехника.
"В полевом выходе задействованы более одной тысячи военнослужащих, 300 единиц военной техники, в том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и другая военная техника", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в субботу.
Согласно сообщению, личный состав Камчатского и Приморского соединений морской пехоты доставили на Чукотку более месяца назад большие десантные корабли "Николай Вилков", "Ослябя", "Адмирал Невельской" и "Пересвет".
"В рамках полевого выхода на Чукотке проводятся тактические учения с этапом боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, отрабатываются вопросы организации маневренной обороны побережья и совершенствуются навыки вождения бронетехники по пересечённой местности", - отметили в пресс-службе
По ее данным, также морские пехотинцы в ходе учений совместно с экипажами больших десантных кораблей (БДК) отработают вопросы высадки личного состава и техники на необорудованное побережье.
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