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НОВОСТИ

ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися

13:13 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, их можно считать состоявшимися. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

"Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании", - сказала она.

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