ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися

13:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, их можно считать состоявшимися. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

"Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании", - сказала она.