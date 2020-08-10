Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом
17:32 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Антонио Бандерас заразился коронавирусом. О том, что тест на COVID-19 дал положительный результат, сам испанский актер написал в «Твиттере». По его словам, он вынужден праздновать свое 60-летие на карантине. Бандерас заверил, что чувствует себя «относительно хорошо» и надеется на скорое выздоровление. Эхо Москвы
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