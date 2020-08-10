Белорусские силовики начали разгон протестующих в центре Минска с применением спецсредств

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре. Протестующие были зажаты силовиками с двух сторон, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы.

Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий подтянуты подразделения Внутренних войск Белоруссии.

Проводятся активные задержания манифестанов.