Белорусские силовики начали разгон протестующих в центре Минска с применением спецсредств
22:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре. Протестующие были зажаты силовиками с двух сторон, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы.
Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий подтянуты подразделения Внутренних войск Белоруссии.
Проводятся активные задержания манифестанов.
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