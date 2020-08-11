Собянин поддержал проект мультимедийного парка "Союзмультфильма" на ВДНХ
15:20 11.08.2020
Московские власти поддержат идею создания мультимедийного парка «Союзмультфильма» на ВДНХ. Столичное правительство предоставит субсидию киностудии «Союзмультфильм» для компенсации части затрат на этот проект, соответствующее постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мультимедийный парк предполагается открыть уже в нынешнем году в павильоне №7 «Семена», построенном в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Недавно был завершен капитальный ремонт здания общей площадью 2,2 тыс. кв. м.
В павильоне разместят экспозицию, состоящую из мультимедийных аттракционов «Путешествие внутрь мультфильма», «Я и мультгерои», «Комната с фонариком» и других, при создании которых использовались современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture («захват/снятие движения») и 3D-анимации.
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