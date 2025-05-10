Макрон отказался остановить поставки оружия Киеву во время предлагаемого перемирия
19:50 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено предлагаемым «коалицией желающих» перемирием на Украине на 30 дней. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Киеве президент Франции Эмманюэль Макрон, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X.
«Мы решительно отвергаем возможность идти на какие-либо уступки, — сказал Макрон. — Никаких предварительных условий: ни прекращения поставок оружия.., ни предрешения [исхода] любых переговоров».
Он также вновь выступил с угрозой введения очередных санкций против РФ. «Если Россия не согласится, то она столкнется с дополнительными санкциями и дальнейшей поддержкой Украины. Мы должны подготовить новый пакет санкций, который должен отличаться от остальных. Возможно, мы должны рассмотреть это в ближайшие дни», — заявил Макрон.
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