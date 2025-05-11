Песков подтвердил, что предложенное РФ перемирие на дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло

02:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло.

«Ну, конечно. На самом деле мы не видели реального прекращения огня [со стороны Киева], если вы слышали слова президента, сколько раз оно было нарушено украинской стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, возобновятся ли боевые действия по истечении перемирия на дни празднования 80-летия Победы. «Москвичи и гости столицы были свидетелями нарушений режима прекращения огня, атак беспилотников, закрытия аэропортов, нарушения воздушного сообщения. Разве вы не были свидетелями этого здесь? Вы это видели. Таким образом, серьезного прекращения огня с украинской стороны не было», — констатировал представитель Кремля.