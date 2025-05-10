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Швейцарский эксперт по логистике оценил падение морских перевозок между США и КНР в 40%

13:00 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество морских грузоперевозок из Китая в США на фоне взаимных пошлин сократилось на 40%. С такой оценкой выступил глава швейцарского отделения международной транспортно-логистической компании Kühne + Nagel Маттиас Вольф.

«В настоящее время мы наблюдаем сокращение фактических перевозок из Китая в США на 40%», — сказал он в ответ на вопрос портала Швейцарского радио и телевидения (SRF) о снижении судоходных перевозок между странами. По словам Вольфа, речь идет в том числе о продуктах, которые транспортируются контейнеровозами из портов Шанхая, Нинбо, Шэньчжэня в порты западного побережья США, включая Лонг-Бич и Лос-Анджелес. «Мы видим, что многие заказы в настоящее время отложены или отменены», — пояснил он.

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