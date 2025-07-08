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Лула да Силва: Недопустимо, чтобы страны размером с Индию и Бразилию не присутствовали в СБ ООН как постоянные члены

22:15 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие Бразилии и Индии в составе постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН является недопустим ввиду изменившейся международной обстановки и необходимости реформирования данного органа. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в южноамериканскую республику.

«Недопустимо, чтобы страны размером с Индию и Бразилию не присутствовали в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов», — отметил президент в ходе заявления для прессы.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия и Индия «обладают исключительным потенциалом», поэтому имеют полное право претендовать на участие в работе СБ ООН. «Мы больше не можем видеть ослабленную ООН», — подчеркнул глава государства.

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