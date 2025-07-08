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МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана

17:12 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

«Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера „Талибана“, и Абдула Хакима Хаккани, верховного судьи „Талибана“, которые де-факто управляют Афганистаном с 15 августа 2021 года», — говорится на сайте МУС.

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