Дума приняла закон о запрете начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не вступили в наследство. Документ был инициирован группой депутатов во главе с Натальей Костенко («Единая Россия»).

Сейчас законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате задолженности и начисление штрафов, пеней и неустоек по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство.

Законом устанавливается, что в случае смерти заемщика до принятия наследства наследником, но не более 6 месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или решением суда, кредитор не вправе начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа), предъявлять к наследникам заемщика требования о досрочном возврате сумм кредита (займа), обращать взыскание на предмет залога (ипотеки).

Указанное будет также распространяться и на отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года и распространяется на обязательства, возникшие после даты его вступления в силу.