Путин дал высокую оценку своей встречи с Трампом

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что прошедшая на Аляске встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом была очень хорошей. Такую оценку он дал на встрече с работниками атомной отрасли.



«Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», — сказал Путин.



