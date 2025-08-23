Россия увеличила срок пребывания в стране по однократной электронной визе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок действия электронных виз РФ для иностранных граждан увеличился вдвое — до 120 суток, срок пребывания по визе также удвоен — до 30 суток. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

До этого момента срок действия электронной визы составлял 60 дней, а срок пребывания по ней — 16 дней. Норма распространяется только на однократные визы.