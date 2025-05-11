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Делегации США и КНР в Швейцарии «многое обсудили, о многом договорились» - Трамп

02:50 11.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Вашингтона и Пекина, посвященные вопросам торговли, прошли в Швейцарии в конструктивной манере, достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня в Швейцарии состоялась очень хорошая встреча с Китаем. Многое обсудили, о многом договорились», — написал он на своей странице в Truth Social. «Полная перезагрузка обсуждалась в дружеской, но конструктивной манере. Мы хотим, чтобы на благо и КНР, и США Китай открылся для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс», — отметил Трамп.

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