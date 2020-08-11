Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
20:00 11.08.2020 Источник: Интерфакс
Дальний перехватчик Миг-31, у которого разрушилось колесо задней стойки шасси, совершил штатную посадку в Пермском крае, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).
"Экипаж выполнил посадку в штатном режиме. Самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Разрушение одного из колес задней стойки шасси было обнаружено руководителем полетов при выполнении истребителем посадки после планового учебно-тренировочного полета, сказали военные.
"Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
Ранее во вторник источник в экстренных службах региона сообщил, что службы аэропорта "Пермь" (Большое Савино) ожидали аварийную посадку истребителя МиГ-31, у которого при взлете оторвалось колесо. "Военный самолет МиГ-31 взлетел, и у него оторвалось колесо (с шасси - ИФ) при взлете. Сейчас вырабатывает топливо над городом и ожидается аварийная посадка", - сказал тогда источник.
МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.
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