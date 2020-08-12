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Трамп раскритиковал кандидатуру вице-президента США, выбранную Байденом

09:32 12.08.2020 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

Трамп отметил, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. «Я был удивлен, что он (Джо Байден, считается основным соперником Трампа на выборах — РБК.) выбрал ее», — сказал президент.

Ранее Байден объявил, что выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США.  РБК

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