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Задержан еще один возможный соучастник теракта в «Крокусе» — правоохранительные органы

17:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур задержали еще одного предполагаемого соучастника теракта в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержан еще один предполагаемый фигурант дела о теракте в „Крокусе“. Сейчас устанавливается его причастность на соучастие в теракте», — сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании сообщило издание РБК. По его информации, это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов.

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