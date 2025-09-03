Прошло первое заседание Совета американо-украинского инвестфонда в рамках соглашения о недрах

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководящий совет американо-украинского инвестиционного фонда, предусмотренного соглашением с США о недрах, на первом заседании разрешил открыть банковские счета фонда и выбрать инвестиционного советника. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. От американской стороны в руководящий совет фонда вошли министр финансов США Скотт Бессент, главный инвестиционный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конор Коулман, а также вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.