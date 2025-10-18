0
0
0
НОВОСТИ

Лидерам ЕС хочется как-то поучаствовать в саммите РФ-США в Будапеште - Bloomberg

10:30 18.10.2025 Источник: РБК

Европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров на предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников.

Источники агентства сообщили, что в ЕС обеспокоены будущей встречей в Венгрии и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Трампа.

Некоторые предлагают, чтобы на саммите присутствовал финский президент Александр Стубб. Он был одним из ключевых участников переговоров Трампа с европейскими лидерами в Белом доме, которая произошла на следующий день после встречи президентов России и США на Аляске 15 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 18.10.2025
В конце будущей недели в Москву придет потепление до +12С - Гидрометцентр
0
150
10:00 18.10.2025
Саммит в Будапеште ставит высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение - El País
0
199
09:15 18.10.2025
Трамп и Зеленский разошлись в вопросе поставок Tomahawk - СМИ
0
238
09:00 18.10.2025
Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNN
0
265
00:45 18.10.2025
Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры
0
871
22:10 17.10.2025
Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным
0
781
21:45 17.10.2025
В обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны
0
846
21:30 17.10.2025
Трамп хочет обсудить с Зеленским поставки Украине ракет Tomahawk
0
777
21:15 17.10.2025
Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
0
836
20:45 17.10.2025
Кураторы с Запада запрещают Санду встречаться с главой Приднестровья - депутат
0
820

Возврат к списку