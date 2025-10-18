Лидерам ЕС хочется как-то поучаствовать в саммите РФ-США в Будапеште - Bloomberg

10:30 Источник: РБК

Европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров на предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников.

Источники агентства сообщили, что в ЕС обеспокоены будущей встречей в Венгрии и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Трампа.

Некоторые предлагают, чтобы на саммите присутствовал финский президент Александр Стубб. Он был одним из ключевых участников переговоров Трампа с европейскими лидерами в Белом доме, которая произошла на следующий день после встречи президентов России и США на Аляске 15 августа.