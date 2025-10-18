0
НОВОСТИ

Трамп и Зеленский разошлись в вопросе поставок Tomahawk - СМИ

09:15 18.10.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что не планирует на данный момент поставлять ракеты Tomahawk Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому на напряженной встрече в пятницу, что он не намерен предоставлять ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk по крайней мере, на данный момент", - говорится в статье Axios.

По словам собеседников портала, Трамп дал понять Зеленскому, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а предоставление Tomahawk может подорвать ее.

Источники отметили, что Зеленский настойчиво продвигал вопрос о Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости. Согласно заявлениям собеседников портала, встреча Трампа и Зеленского "была нелегкой". "Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сказал один из источников. "Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным", - отметил второй. Сообщается, что встреча закончилась внезапно через 2,5 часа.

"Я думаю, мы закончили. Давайте посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

