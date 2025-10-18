0
0
161
НОВОСТИ

Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры

00:45 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.

«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.

Ранее Зеленский признал, что территориальный вопрос будет выноситься на переговоры об урегулировании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:10 17.10.2025
Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным
0
333
21:45 17.10.2025
В обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны
0
412
21:30 17.10.2025
Трамп хочет обсудить с Зеленским поставки Украине ракет Tomahawk
0
406
21:15 17.10.2025
Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
0
403
20:45 17.10.2025
Кураторы с Запада запрещают Санду встречаться с главой Приднестровья - депутат
0
405
19:25 17.10.2025
Более 50% украинских пенсионеров получают пенсию менее $120
0
461
18:30 17.10.2025
Таможенная служба Молдавии заявила о готовности присоединиться ЕС
0
523
18:25 17.10.2025
На форуме ответственного бизнеса «Со.знание» обсудили перспективы развития ЭКГ-рейтинга
0
463
17:40 17.10.2025
Фицо на встрече кабминов Словакии и Украины отверг членство Киева в НАТО
0
582
17:12 17.10.2025
Польша не будет выдавать ФРГ украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков» — СМИ
0
574

Возврат к списку