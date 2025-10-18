Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры

00:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.

«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.

Ранее Зеленский признал, что территориальный вопрос будет выноситься на переговоры об урегулировании.