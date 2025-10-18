Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры
00:45 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.
«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.
Ранее Зеленский признал, что территориальный вопрос будет выноситься на переговоры об урегулировании.
НОВОСТИ
- 22:10 17.10.2025
- Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным
- 21:45 17.10.2025
- В обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны
- 21:30 17.10.2025
- Трамп хочет обсудить с Зеленским поставки Украине ракет Tomahawk
- 21:15 17.10.2025
- Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
- 20:45 17.10.2025
- Кураторы с Запада запрещают Санду встречаться с главой Приднестровья - депутат
- 19:25 17.10.2025
- Более 50% украинских пенсионеров получают пенсию менее $120
- 18:30 17.10.2025
- Таможенная служба Молдавии заявила о готовности присоединиться ЕС
- 18:25 17.10.2025
- На форуме ответственного бизнеса «Со.знание» обсудили перспективы развития ЭКГ-рейтинга
- 17:40 17.10.2025
- Фицо на встрече кабминов Словакии и Украины отверг членство Киева в НАТО
- 17:12 17.10.2025
- Польша не будет выдавать ФРГ украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков» — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать