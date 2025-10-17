0
НОВОСТИ

Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным

22:10 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасным местом для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такую позицию Трамп изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Нам нравится [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан. Ему [Путину] он нравится, мне он нравится. Это безопасная страна, они делают очень хорошую работу», — заявил Трамп в ответ на просьбу пояснить выбор места для предстоящей встречи с президентом России.

«Он [Орбан] очень хороший лидер в вопросе управления страной. У него [в стране] нет множества проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», — подчеркнул хозяин Белого дома.


