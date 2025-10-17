Фицо на встрече кабминов Словакии и Украины отверг членство Киева в НАТО
17:40 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам состоявшихся в городе Кошице (Восточная Словакия) консультаций правительств Словакии и Украины, а также переговоров с премьером Украины Юлией Свириденко сообщил на брифинге о негативной позиции своей страны по вопросу возможного членства Киева в НАТО и поддержал его усилия по реализации планов вступления в Евросоюз. Трансляцию осуществлял телеканал ТА-3.
«Мы говорили о нашей [словацкой] негативной позиции по вопросу членства Украины в НАТО», — сказал Фицо. При этом он подчеркнул, что Братислава выступает за принятие Украины в ЕС и готова поделиться с ней своим опытом, приобретенным более 20 лет назад при реализации собственных планов присоединения к сообществу. «Словакия не будет тормозить процесс принятия Украины в ЕС», — отметил премьер.
