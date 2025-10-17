На форуме ответственного бизнеса «Со.знание» обсудили перспективы развития ЭКГ-рейтинга
18:25 17.10.2025
В обсуждении приняла участие Анастасия Федотова, руководитель дирекции по ESG Сбербанка. По её мнению, главная задача любого рейтинга — не выявить плохих и хороших, а поддерживать тех, кто стремится и вкладывается в развитие.
«Сбер участвует в основных ESG-рейтингах от четырёх рейтинговых агентств, – отметила она. – И здесь очень важно, чтобы подходы рейтинговых агентств — во всех отраслях — сильно не расходились, чтобы мы действовали в рамках единого взгляда и целеполагания результата, понимая, что мы хотим добиться оценкой того или иного показателя».
Cуществующие кредитные рейтинги направлены в основном на соблюдение регуляторики. Тогда как важный аспект ЭКГ-рейтинга, который качественно отличает его от прочих - это наличие преференции в разных направлениях и отраслях для компаний-участников. Поэтому целесообразно такие механизмы в ЭКГ-рейтинге расширять. Сбер поддерживает эту инициативу и готов включиться в обсуждение конкретных показателей. Эффектом для банков — участников ЭКГ-рейтинга — может стать снижение риск-весов на проекты компаний-лидеров ЭКГ-рейтинга, отметила Анастасия Федотова.
«Банк России уже внёс изменения в ряд своих нормативных документов, которые позволяют по определённым устойчивым проектам, включённым в постановление Правительства РФ №1587, снижать риск-веса на капитал. И хотя это имеет отношение к проекту, а не к клиенту, начало положено. Дальнейшее движение в этом направлении позволит предприятиям, которые усиливают свои позиции в ЭКГ-рейтинге, иметь понятные монетизируемые преимущества», – сказала Анастасия Федотова.
