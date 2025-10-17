А обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны

21:45

Владимир Зеленский во время беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил американцам украинские дроны в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»).



«Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи дронов. Они используются вместе с такими ракетами. Украина имеет тысячи беспилотников, но у нас нет „Томагавков“. Вот почему нам нужны „Томагавки“. Но США имеют очень мощное производство, „Томагавки“ и другие ракеты, очень мощные ракеты, но они могут иметь наши беспилотники, — сказал Зеленский. — Мы предлагаем сделку США. Мы даем им дроны, а они нам — „Томагавки“ и другое вооружение».



Зеленский в четверг прилетел в США. Он задолго до беседы с хозяином Белого дома провел ряд встреч с представителями американских оборонных предприятий, в частности Lockheed Martin, Raytheon, которая производит системы Patriot. Встреча с Трампом началась с опозданием приблизительно на полчаса.



