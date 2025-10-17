0
НОВОСТИ

Трамп хочет обсудить с Зеленским поставоки Украине ракет Tomahawk

21:30 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит возможность поставок Украине ракет Tomahawk с Владимиром Зеленским.

Трамп в начале встречи с Зеленским в Белом доме ответил утвердительно на вопрос украинского журналиста о том, рассматривает ли он возможность поставок Киеву Tomahawk. «Конечно, мы будем об этом говорить, для этого мы и собрались», — заявил хозяин Белого дома. При этом Трамп с усмешкой отметил, что журналист задал вопрос «именно так, как он [Зеленский] просил его задать». «Но мы поговорим об этом», — заключил американский лидер.


