Более 50% украинских пенсионеров получают пенсию менее $120

19:25 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины украинских пенсионеров получают в стране пенсию менее $120. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Согласно инфографике, из более чем 10 млн украинских пенсионеров 55,9% имеют пенсию ниже 5 тыс. гривен, 29,1% — от 5 до 10 тыс. (от $120 до $239) и лишь 15% — выше 10 тыс. гривен (больше $239).

Отмечается, что средний размер пенсии по стране составляет 6 436 гривен (около $154). В то же время подчеркивается, что самый высокий средний размер пенсии у жителей Киева — 8 848 гривен (примерно $212), а самый минимальный в Тернопольской области на западе Украины — 4 996 гривен (около $119).


