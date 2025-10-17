Более 50% украинских пенсионеров получают пенсию менее $120
19:25 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно инфографике, из более чем 10 млн украинских пенсионеров 55,9% имеют пенсию ниже 5 тыс. гривен, 29,1% — от 5 до 10 тыс. (от $120 до $239) и лишь 15% — выше 10 тыс. гривен (больше $239).
Отмечается, что средний размер пенсии по стране составляет 6 436 гривен (около $154). В то же время подчеркивается, что самый высокий средний размер пенсии у жителей Киева — 8 848 гривен (примерно $212), а самый минимальный в Тернопольской области на западе Украины — 4 996 гривен (около $119).
