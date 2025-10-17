Польша не будет выдавать ФРГ украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков» — СМИ
17:12 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», и отменил решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство агентство PAP.
«Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве „Северного потока“ Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», — отмечается в публикации.
