Ассанж просит испанский суд отправить в тюрьму главу компании, следившей за ним в Лондоне
15:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж просит суд отправить в тюрьму на 20 лет главу испанской компании, отвечавшей за безопасность посольства Эквадора в Лондоне, за слежку за ним во время нахождения в этом диппредставительстве. Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, в обвинительном заключении, представленном в испанский суд, Ассанж просит лишить свободы на 20 с половиной лет Давида Моралеса, руководителя предприятия UC Global, SL, за разглашение секретной информации, взяточничество, незаконное хранение оружия и другие преступления. Основатель WikiLeaks также настаивает на денежной компенсации.
Как сообщала ранее газета El País, охранная компания UC Global, SL была нанята правительством Эквадора для обеспечения безопасности посольства страны в Лондоне, где укрывался Ассанж. Сотрудники компании могли вести слежку для США за основателем WikiLeaks и лицами, посещавшими его в диппредставительстве.
