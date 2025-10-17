Власти КНР исключили из партии замглавы Центрального военного совета Хэ Вэйдуна

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая исключили из рядов Компартии и лишили армейских званий заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и еще восемь представителей военного руководства. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Как он заявил на странице МО в социальной сети WeChat, подобные меры нацелены на «жесткое пресечение коррупции и злоупотреблений» в Вооруженных силах КНР, где «нет места коррумпированным элементам». По его словам, тем самым Народно-освободительная армия Китая стала «более чистой и сплоченной, повысила свою боевую эффективность».